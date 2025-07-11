Пролетевший над Украиной Ан-124 мог перевозить системы ПВО Patriot

Пролетевший над Киевом военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» мог транспортировать американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом пишет Mash со ссылкой на источники.

«Вылетел самолет из Днепра, куда вооружение везут из Польши», — отметил канал.

Mash обращает внимание на то, что ряд СМИ пишут, будто упомянутый самолет якобы тот же Ан-124, который Канада конфисковала у России в 2022 году. Однако эта информация не соответствует действительности, утверждают каналы военных летчиков.

Ряд других СМИ пишут, что над Киевом мог пролететь гражданский самолет, который принадлежал российской компании «Волга-Днепр».

В феврале 2022 года российский самолет был конфискован властями Канады на фоне начала СВО. Воздушное судно выполняло рейс с тестами на COVID-19 из Китая, когда оказалось на канадской территории. О захвате судна Украиной впервые сообщила в 2022 году вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с американским главой Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, они договорились активизировать усилия по укреплению противовоздушной обороны.

Ранее Трамп заявил, что НАТО заплатит за поставляемое Украине оружие.