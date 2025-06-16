На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге лифт с женщиной и ребенком сорвался с 21-го этажа

РЕН ТВ: в Петербурге женщина и ребенок получили травмы в сорвавшемся лифте
close
koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга женщина и ребенок спаслись из падающего лифта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в многоэтажном доме по проспекту Наставников в Кировском районе города. По словам пострадавшей, она села в лифт с ребенком на 21-м этаже. Спустя несколько секунд после начала движения кабина резко ускорилась и начала падать.

«Мы поняли, что мы падаем вниз. На что я нажала кнопку отмены, и лифт остановился на 13-м этаже. Мы вышли», — рассказала петербурженка.

При падении мать и дочь получили ушибы, их сильно било о стены кабины лифта. Пострадавшие обратились в травмпункт. По данным 78.ru, у женщины диагностировали ушиб позвоночника и левого запястья. Обратились ли пострадавшие в правоохранительные органы, неизвестно.

До этого в Ленинградской области лифт с пассажирами сорвался и пролетел несколько этажей. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Шувалова.
После остановки на 18-м этаже кабина лифта с пассажирами начала стремительно падать, двери закрыться не успели, и их смяло. Пролетев три этажа, лифт остановился – сработали защитные уловители. Пассажиры не пострадали, из покореженного лифта их освободили спустя 25 минут.

Ранее в Самаре лифт с мальчиком в кабине сорвался с высоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами