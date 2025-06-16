В Петербурге лифт с женщиной и ребенком сорвался с 21-го этажа

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга женщина и ребенок спаслись из падающего лифта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в многоэтажном доме по проспекту Наставников в Кировском районе города. По словам пострадавшей, она села в лифт с ребенком на 21-м этаже. Спустя несколько секунд после начала движения кабина резко ускорилась и начала падать.

«Мы поняли, что мы падаем вниз. На что я нажала кнопку отмены, и лифт остановился на 13-м этаже. Мы вышли», — рассказала петербурженка.

При падении мать и дочь получили ушибы, их сильно било о стены кабины лифта. Пострадавшие обратились в травмпункт. По данным 78.ru, у женщины диагностировали ушиб позвоночника и левого запястья. Обратились ли пострадавшие в правоохранительные органы, неизвестно.

До этого в Ленинградской области лифт с пассажирами сорвался и пролетел несколько этажей. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Шувалова.

После остановки на 18-м этаже кабина лифта с пассажирами начала стремительно падать, двери закрыться не успели, и их смяло. Пролетев три этажа, лифт остановился – сработали защитные уловители. Пассажиры не пострадали, из покореженного лифта их освободили спустя 25 минут.

Ранее в Самаре лифт с мальчиком в кабине сорвался с высоты.