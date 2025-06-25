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Лифт с пассажирами сорвался с 12-го этажа в Дагестане

SHOT: в Дагестане лифт с пассажирами сорвался с 12-го этажа

В Махачкале пассажиры пострадали в сорвавшемся лифте. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Гапцахская, пассажирский лифт сорвался в шахту с 12-го этажа, в кабине находились люди. По предварительной информации, мужчина и женщина с детьми получили травмы. На место едут экстренные службы.

В марте 2025 года, в этом же ЖК произошел взрыв газа, в результате инцидента пострадали четыре человека. Травмы получили один мужчина и три женщины. Как было установлено ходе расследования причин взрыва - один из корпусов был построен с нарушениями: из 14-ти возведенных этажей законными оказались только девять. Здание не было введено в эксплуатацию. Несмотря на это, в нем жили люди, а также продавались квартиры.

Ранее во Владивостоке рухнул лифт с девушкой.

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