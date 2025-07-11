Один человек погиб и семь пострадали в ДТП на трассе М-4 в Подмосковье

Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с автобусом на М-4 в Подмосковье

В подмосковном Домодедове на трассе М-4 «Дон» произошло столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля, в результате которого погиб водитель автобуса, а 7 из 12 пассажиров обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по Московской области.

По информации главка, авария произошла около 20:10 по московскому времени на 37-м километре трассы в направлении Москвы.

По предварительной информации, водитель рейсового автобуса допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем, который был вынужден остановиться на дороге из-за технической неисправности. В результате аварии водитель автобуса погиб на месте. В момент столкновения в салоне автобуса находились двенадцать пассажиров, семь из которых обратились за медицинской помощью.

До этого в Ступине Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса. Согласно предварительным данным, водитель микроавтобуса потерял управление, что привело к съезду в кювет и его последующему опрокидыванию. В результате ДТП пострадали 15 человек.

Ранее на видео попал водитель, который закрутил петлю на МКАД и устроил ДТП.