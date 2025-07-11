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На видео попал водитель, который закрутил петлю на МКАД и устроил ДТП

На МКАД водитель устроил ДТП, развернувшись поперек дороги, и попал на видео
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На МКАД водитель внедорожника совершил резкий маневр и устроил ДТП. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

«Меньше спать за рулём надо. Тогда дёргать рулём не придётся и чинить свою и чужие машины», — отмечается в публикации.

Авария произошла на 81-м километре МКАД 13 июня. На кадрах с камеры наблюдения видно, что черный внедорожник приближается сзади к вишневому седану, едущему в среднем ряду. Стремясь избежать столкновения, водитель внедорожника резко дернул руль вправо, а затем влево.

В результате его автомобиль поехал перпендикулярно оси трассы и задел заднюю часть седана. В результате седан развернуло, он ударился о центральный отбойник. Внедорожник протаранил тот же отбойник дважды, после этого машины остановились.

Ранее Госавтоинспекция нашла водителя Kia, который блокировал проезд скорой помощи с маленьким ребенком в Москве.

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