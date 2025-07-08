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В Подмосковье 15 человек пострадали в результате ДТП

В ДТП с микроавтобусом в Московской области пострадали 15 человек
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Микроавтобус съехал в кювет в Ступине Московской области, пострадали 15 человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, передает ТАСС.

Авария произошла около 12 часов 8 июля на автодороге в районе села Старая Ситня.

Отмечается, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате транспортное средство перевернулось, пострадали 15 человек.

В прокуратуре заверили, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как видно на опубликованных в Telegram-канале ведомства фотографиях, автобус перевернулся на бок.

До этого сообщалось, что в Москве на Профсоюзной улице мотоциклист сбил девушку на зебре. Трагедия произошла недалеко от станции метро «Академическая».

Накануне в Подмосковье столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали люди.

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