В Подмосковье 15 человек пострадали в результате ДТП

В ДТП с микроавтобусом в Московской области пострадали 15 человек

Микроавтобус съехал в кювет в Ступине Московской области, пострадали 15 человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, передает ТАСС.

Авария произошла около 12 часов 8 июля на автодороге в районе села Старая Ситня.

Отмечается, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате транспортное средство перевернулось, пострадали 15 человек.

В прокуратуре заверили, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как видно на опубликованных в Telegram-канале ведомства фотографиях, автобус перевернулся на бок.

До этого сообщалось, что в Москве на Профсоюзной улице мотоциклист сбил девушку на зебре. Трагедия произошла недалеко от станции метро «Академическая».

Накануне в Подмосковье столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали люди.

Ранее глава РСА раскрыл, как сэкономить на ОСАГО водителям без опыта.