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В РФ хотят ввести адвокатскую монополию на представительство в суде

Минюст РФ представил проект об адвокатской монополии на представительство в суде
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции Российской Федерации представило на общественное обсуждение проект закона, предусматривающий введение адвокатской монополии на осуществление представительства в судах. Об этом пишет ТАСС.

В пояснении Минюста отмечается: «предлагаемый законопроект вводит общее правило, согласно которому судебные представители должны обладать статусом адвоката».

Данная инициатива направлена на повышение уровня защиты прав граждан, обращающихся за юридической помощью.

Минюст подчеркивает, что необходимость изменений обусловлена тем, что в настоящее время значительная часть юридических услуг оказывается лицами и организациями, чьи этические и профессиональные стандарты не регулируются законодательством. Особые риски возникают в связи с деятельностью неквалифицированных и недобросовестных судебных представителей.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила обсудить необходимость введения единых правил для сотрудников ЗАГСа в России, включая требования к официальной речи, используемой при регистрации браков.

Ранее россиянам назвали три причины, по которым можно остаться без жилья по закону.

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