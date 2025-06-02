Россиянам назвали три причины, по которым можно остаться без жилья по закону

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Наталья Гусева в комментарии «Прайму» назвала три основных причины, по которым россияне могут лишиться жилья.

Она отметила, что речь не идет о не зависящих от людей случаях, когда дом сносят или участок забирают для госнужд. По словам адвоката, чаще всего у владельца изымают жилые помещения из-за долгов, когда он владеет несколькими квартирами. При этом в его собственности должно остаться хотя бы одно пригодное для проживания помещение, но и здесь есть исключение.

«Если единственное жилье должника признано судом роскошным в рамках дела о банкротстве, должник может его лишиться. Взамен кредиторы обязаны приобрести для должника альтернативное жилье по социальным нормам проживания», — объяснила Гусева.

Вторая причина связана с ситуацией, когда прошлый собственник лишился жилья против воли, например, при подделке документов, и это доказано в суде. Тогда у новых владельцев могут потребовать вернуть квартиру. А третья причина — недействительность сделки, заключенной в отношении жилья.

«Такое может случиться по различным правовым основаниям: несоответствие сделки требованиям закона; совершение сделки недееспособным лицом; под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств; лишь для вида, без намерения породить правовые последствия, а также с целью прикрыть иную сделку, — привела примеры адвокат.

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