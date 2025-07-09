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В Госдуме призвали обсудить с Минюстом общие правила для сотрудников ЗАГСа

Депутат Буцкая призвала обсудить общие правила для сотрудников ЗАГСа
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etienneb07/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо обсудить общие правила для сотрудников ЗАГСа, в том числе требования к официальной речи при регистрации брака. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает 360.ru.

Она пояснила, что идея появилась после просмотра видео с одной из свадебных церемоний, процесс которой проходил в нестандартном режиме.

«Здесь даже скорее не предложение, а такой вопрос к Минюсту, то есть у них спросить — как они оценивают данную инициативу? Возможно у них уже есть свои какие-то рекомендации, их надо просто еще раз освежить в памяти всех сотрудников ЗАГСа», — сказала Буцкая.

Депутат отметила, что в стране обычно такие торжества проводятся в соответствии с традициями. При этом регистраторы стараются придерживаться одной речи. Однако, по ее мнению, стоит обсудить конкретные рекомендации по работе.

Накануне сообщалось, что в первый день Всероссийского свадебного фестиваля, проходящего в национальном центре «Россия», 151 пара из разных регионов страны приняла участие в единовременной регистрации брака. Фестиваль открылся 8 июля, в День семьи, любви и верности. На площадке НЦ «Россия» собрались государственные деятели, представители власти и культуры, а также многочисленные гости фестиваля.

Ранее в Госдуме высказались о возможности запрета разводиться в День семьи.

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