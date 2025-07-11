Медведь позволил мотоциклисту сделать с ним селфи и растерзал его

В Румынии медведь напал на итальянского туриста, который пытался покормить его

Итальянец не пережил встречи с медведем в Румынии после попытки сделать селфи. Об этом сообщает Independent.

Омар Фаранг Зин, 33-летний турист из Италии, путешествовал по Румынии на мотоцикле. Во время поездки по Трансфэгэрашскому шоссе он заметил на обочине медведя. Мужчина остановился, слез с мотоцикла и попытался покормить хищника, но тот внезапно напал и утащил человека в овраг.

Другие мотоциклисты вызвали спасателей, которые сами столкнулись с агрессивной медведицей и поняли, что находятся в опасности. В итоге животное пришлось ликвидировать.

На телефоне жертвы нашли снимки приближающегося медведя, сделанные незадолго до нападения. В одном из видео Омар произнес: «Смотрите, медведь! Какая красота!», а в другом отмечал, что зверь идет к нему.

Итальянец жил в Ломбардии и работал в аэропорту Мальпенса. Коллеги и знакомые вспоминают его как улыбчивого и доброго человека.

В этом месяце на Байкале закрыли туристическую тропу из-за бесстрашного медведя-сладкоежки. Сначала медведь не уступил дорогу семейной паре, прогуливающейся в районе пади Варначка, их на лодке эвакуировали государственные инспекторы заповедника. В тот же день медведь заявился к туристической группе, разбившей лагерь у мыса Соболев. Лесной гость разорил палатки туристов и съел их запасы еды. В первую очередь, по словам походников, медведя заинтересовала сгущенка, печенье и другие сладости. Уничтожив все «сахарное», он переключился на тушенку. Научный сотрудник парка Татьяна Десятова охарактеризовала сложившуюся ситуацию как опасную.

Ранее в Свердловской области медведь устроил погоню за мужчиной на квадроцикле.