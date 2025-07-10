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В Херсонской области женщина пострадала из-за атаки ВСУ

Сальдо: жительница Алешек в Херсонской области пострадала из-за атаки ВСУ
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Telegram-канал Владимир Сальдо

Жительница города Алешки Херсонской области пострадала в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В Алешках ранена женщина 1953 года рождения. Она доставлена в местную больницу», — заявил он.

Губернатор добавил, что в результате атак украинской стороны произошли лесные пожары в Алешкинском, Голопристанском и Каховском округах. Общая площадь возгораний составила 4,2 га. Пожарные ликвидирование возгорание.

Помимо этого, обстрелам со стороны ВСУ подверглись Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Заводовка, Каир, Корсунка и Пролетарка.

До этого в Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль с человеком внутри. Мирного жителя, управлявшего автомобилем, спасти не удалось.

10 июля украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в городе — спутнике Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодаре. По словам мэра города Максима Пухова, атака произошла на проспекте Строителей. Основной удар пришелся между третьим и четвертым этажами многоэтажного дома.

Ранее украинский дрон ранил бойца подразделения «Орлан» в Белгородской области.

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