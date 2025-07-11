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Суд арестовал инвалида-колясочника, который избил битой своего пасынка

В Подмосковье арестован инвалид, обвиняемый в нападении на пасынка с битой

Суд избрал меру пресечения 31-летнему жителю города Видное Московской области, обвиняемому в покушении на 11-летнего сына своей сожительницы, в виде заключения под стражу до 10 сентября. Об этом сообщает СК по региону.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области, мать пострадавшего мальчика также была допрошена.

«Мать ребенка задержана и допрошена в качестве подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Планируется избрание в отношении нее меры пресечения в виде запрета определенных действий», – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина жестоко избивает ребенка битой по голове в поселке Дрожжино. Мальчик смог спастись благодаря ограниченной подвижности нападавшего. При этом мать ребенка не обратилась за медицинской помощью и не заявила о случившемся в полицию.

До этого сообщалось, что 31-летнему мужчине с инвалидностью предъявлено обвинение в покушении на жизнь ребенка в Дрожжино.

Ранее в Новосибирске осудили мужчину за истязание 10-летнего пасынка и издевательства над беременной супругой.

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