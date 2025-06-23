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Россиянин избивал пасынка и издевался над беременной женой

В Новосибирске осудили мужчину за истязание 10-летнего пасынка
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Новосибирска получил три года колонии за истязание 10-летнего пасынка и избиение беременной жены. Об этом сообщает пресс-служба городских судов общей юрисдикции.

По данным следствия, обвиняемый в течение трех лет издевался над членами своей семьи. Мужчина избивал 10-летнего пасынка за малейшую провинность, заставлял его отжиматься по 700 раз. Доставалось и матери мальчика, которая пыталась заступаться за сына, обвиняемый выгонял жену и ребенка на мороз без одежды.

«Женой мужчина был недоволен из-за того, что она могла употреблять спиртное, и якобы ненадлежащим образом воспитывала сына. Женщина не работала, была беременна, но это не останавливало подсудимого от издевательств над супругой и пасынком. Уже после родов, не выдержав очередного издевательства, она ушла из дома вместе с детьми», — сообщили в пресс-службе городских судов.

В отношении новосибирца было возбуждено уголовное дело, он не признал своей вины. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

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