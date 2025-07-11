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Художница, расписавшая ракету ПВО, заявила, что подарок Путину стал для нее неожиданностью

Художница Лисич: подарок Гладкова Путину стал полной неожиданностью
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Михаил Метцель/РИА Новости

Автор картины на обломке крышки от ракеты ПВО С-400 Анастасия Лисич рассказала, что вручение губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым ее иллюстрации президенту РФ Владимиру Путину стало полной неожиданностью. Об этом пишет ТАСС.

По словам Лисич, после встречи главы региона с российским лидером ей стали звонить близкие с вопросом, не ее ли работу вручили главе государства. Она призналась, что очень растрогана решением губернатора Гладкова вручить Путину в качестве подарка ее картину.

Анастасия рассказала журналистам, что идея появилась у нее после массового обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины в конце позапрошлого года, перед новогодними праздниками. Тогда художница уехала в деревню к семье, чтобы быть рядом с родными.

«Во время очередного обстрела я спустилась с ребенком в подвал, который оборудовала как мини-мастерскую, чтобы дочь не боялась холодных стен, сняла видео, и на кадр попала надпись «Белгород не сдается». Потом я оперативно сделала вектор надписи и иллюстрацию, в процессе использовала все доступные материалы, ускоряющие процесс, в том числе ИИ», — сказала Лисич.

Также она сделала серию открыток для жителей региона, они находятся в открытом доступе в Сети.

11 июля Гладков передал подарок Путину во время рабочей встречи в Кремле. На картине изображена девушка с собакой на фоне разрушенного дома с подписью «Белгород не сдается».

Путин попросил главу области передать автору слова благодарности, сказав «Хорошая картина, душевная».

Ранее губернатор Белгородской области назвал глав регионов РФ солдатами Путина.

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