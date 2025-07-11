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Россиян предупредили о сезонном подъеме заболеваемости энтеровирусами

Роспотребнадзор: пик заболеваемости ЭВИ в РФ прогнозируется на июль-август
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Shutterstock/FOTODOM

Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) начался в России раньше, пик заболеваемости прогнозируется на июль-август. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве пояснили, что территориальным органам Роспотребнадзора поручено усилить контроль за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении ЭВИ, включая дошкольные и летние оздоровительные организации.

Энтеровирусы — группа патогенов рода Enterovirus, которые вызывают острые поражения различных органов и тканей. Инфекции такого типа обладают разнообразной клинической картиной, которая зависит от локализации первичного очага.

Инфицирование происходит преимущественно пищевым путем, чуть реже — аэрозольным. Заболевание сопровождается ростом температуры тела, лихорадкой, а также диареей и кожными высыпаниями.

До этого дерматолог Марият Мухина рассказала, что купание в незнакомых водоемах может грозить заражением церкариозом. По ее словам, церкарии представляют собой гельминты, которых переносят водоплавающие птицы. Они могут вызвать острое паразитарное заболевание.

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