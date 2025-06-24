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Россиян предупредили о риске заражения церкариозом из-за купания

Врач Мухина: купание может привести к заражению церкариозом
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Pexels

Купание в незнакомых водоемах может грозить заражением церкариозом. Об этом «Пятому каналу» рассказала дерматолог Марият Мухина.

По ее словам, церкарии представляют собой гельминты, которых переносят водоплавающие птицы. Они могут вызвать острое паразитарное заболевание.

«Эти личинки в коже и испражняются, и едят то, что смогут отгрызть в подкожном слое дермы. Все это приводит к общей аллергической реакции: к температуре, высыпаниям, покраснениям, зуду, крапивнице и отеку кожи», — уточнила врач.

Мухина добавила, что в зоне риска находятся дети, которые обычно больше времени проводят в воде. В том числе на берегу, где скапливается большое количество личинок.

Врач, доцент кафедры биологии им. академика Ярыгина Пироговского Университета Оксана Минкина до этого рассказала «Газете.Ru», что церкариоз или зуд купальщика широко распространен в регионах с теплым климатом, пресноводными водоемами и морскими акваториями, где обитают дикие утки и другие водоплавающие птицы. В России он фиксируется в Нижегородской, Московской, Тюменской областях, Башкортостане и Краснодарском крае, особенно в летний купальный сезон.

Ранее россиянам объяснили, как не подхватить «зуд купальщика».

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