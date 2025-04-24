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Врач назвала действенный способ диагностики менингита

Врач Демьяновская: анализ спинномозговой жидкости поможет распознать менингит
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Depositphotos

Ключевой метод диагностики при подозрении на менингит — анализ спинномозговой жидкости (ликвора). Об этом в беседе с РИАМО сообщила кандидат медицинских наук, врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, образец отправляют на исследование, чтобы уточнить возбудителя и подтвердить или исключить сам диагноз.

Какие признаки указывают на менингит, в интервью газете «Известия» рассказала врач общей практики, врач-педиатр «Инвитро» Елена Алексенцева. Она уточнила, что заболевание от ОРВИ или гриппа отличает характерная сыпь, но при этом именно она вводит в заблуждение некомпетентных медицинских работников, которые путают ее с высыпаниями при ветрянке.

Как подчеркнула Демьяновская, пациентам с менингитом требуется неотложная медицинская помощь. Для лечения заболевания применяются антибиотики, противовирусные и противогрибковые препараты. Также, при необходимости, назначаются кортикостероиды для уменьшения воспаления.

«Чтобы облегчить состояние больного, применяют симптоматическую терапию — назначают противосудорожные, наркозные препараты, жаропонижающие, регидранты и солевые растворы для предотвращения обезвоживания и восстановления электролитного баланса», — отметила специалист.

Недавно группа ученых из Норвежского университета науки и технологий совместно с коллегами из других стран разработала комбинацию препаратов, эффективно блокирующих энтеровирусы — патогены, вызывающие болезни от обычной простуды до менингита, полиомиелита и диабета 1 типа.

Ранее россиянам рассказали, какие вирусы можно подхватить весной и летом.

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