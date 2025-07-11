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В России планируют увеличить срок строительства ИЖС по льготной ипотеке

Минфин: срок строительства ИЖС по льготной ипотеке будет увеличен вдвое
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Александр Гальперин/РИА Новости

Правительство России согласовало решение, которое позволяет увеличить с 12 до 24 месяцев срок индивидуального жилищного строительства (ИСЖ) по льготной ипотеке. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

«Правительство РФ согласовало решение, которое позволит гражданам в более комфортные сроки успеть достроить и ввести в эксплуатацию жилой дом», — говорится в публикации.

В Минфине отметили, что в ведомство поступали многочисленные обращения граждан, которые не успевали построить или ввести в эксплуатацию жилой дом за временной отрезок льготной ипотеки. В результате поднявшаяся ставка в соответствии с условиями программы приводила к повышенным ежемесячным платежам для граждан.

В рамках изменений в программе «Льготная ипотека» появился пункт, который предусматривает продление до 24 месяцев предельного срока строительства жилого дома.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Правительство России рассматривает возможность модернизации семейной ипотеки. По ее словам, модернизация может быть проведена из-за высокого уровня закредитованности молодых семей, который не дает им задуматься о последующих детях.

Ранее россиянам назвали плюсы и минусы ипотеки на 25–30 лет.

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