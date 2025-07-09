Россиянам назвали плюсы и минусы ипотеки на 25–30 лет

Плюс ипотеки на 25–30 лет заключается в том, что долг по кредиту обесценивается со временем, а жилье обычно дорожает. С помощью длинной ипотеки можно купить квартиру, имея на руках лишь часть ее стоимости. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По его словам, это возможно, если ипотека взята по ставкам не сильно выше инфляции.

«Во-вторых, можно заплатить процентов банку меньше, чем снимая квартиру (редко, но такое возможно). Вопреки стереотипам, долгосрочная ипотека — это разумный выбор, но только при умеренной ставке и досрочном погашении. При несоблюдении любого из этих двух условий — это кабала, априори невыгодная для ипотечника сделка», — отметил эксперт.

Он добавил, что минусы длинной ипотеки заключаются в том, что низкие ставки возможны только при покупке первичного жилья, а там цены выше рыночных (в них заложен дисконт по ипотеке). То есть переплата неизбежна, и есть риск оказаться в минусе при перепродаже (застройщик не купит обратно ваше жилье по своей цене), пояснил Селезнев. Также покупка «привязывает» покупателя к локации, удорожает, усложняет или даже делает невозможным переезд (например, если частично использовался маткапитал), заключил эксперт.

По данным ЦБ, 62% россиян выплатят ипотеку только после 60 лет. Половина ипотечных договоров сейчас оформляется на 25–30 лет.

Ранее сообщалось, что в России снизились ставки по ипотеке.