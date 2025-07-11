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РФ проведет ревизию международных договоров о языковой политике государства

Россия проверит договороры на предмет их соответствия языковой политике
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Согласно указу, подписанному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в России будет проведена ревизия действующих международных договоров с целью оценки их соответствия языковой политике государства. Соответствующий документ опубликован на сайте официальных правовых актов.

Среди ключевых задач языковой политики, обозначенных в указе, выделяются: сокращение использования иностранных слов, имеющих русские аналоги, создание благоприятных условий для продвижения русского языка как средства межнационального общения на территории постсоветского пространства.

В тексте указа также определены основные цели языковой политики: формирование в обществе понимания высокой значимости культуры речи и грамотного владения русским языком, недопустимость употребления нецензурной лексики, снижение использования иностранных слов, имеющих русские эквиваленты, а также эффективное применение русского языка для духовно-нравственного воспитания граждан.

В указе подчеркивается, что ожидаемым результатом реализации языковой политики является сохранение и развитие русского языка как государственного, повышение уровня владения языком среди населения, создание учебных материалов для преподавания русского языка народам Российской Федерации.

Дополнительно к задачам языковой политики отнесено продвижение русского языка на международной арене.

Ранее Путин предложил подумать, как повысить культуру речи в РФ.

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