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В автомате с мягкими игрушками нашли живого сурка

UPI: в США спасли живого сурка, забравшегося в автомат с мягкими игрушками

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Pennsylvania Game Commission-Southcentral Region/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США в автомате с мягкими игрушками нашли живого сурка, пишет издание UPI.

Первыми сурка заметили посетители гольф-клуба, которые сообщили о своей находке в полицию. Приехавшие на место офицеры позвали на помощь местного егеря Сальвадора Заффуто. После того как дверь автомата была открыта, животное оказалось на воле. Специалист забрал его с собой, а потом передал ветеринарам.

Врачи, осмотрев сурка, не нашли у него проблем со здоровьем. В итоге животное было отпущено обратно в дикую природу. Сотрудники гольф-клуба не понимают, как сурок мог забраться в автомат с игрушками, но считают, что он вышел из леса к людям в поисках еды.

Ранее спасение кота в США с консервной банкой на голове попало на видео. После того как кот был спасен из ловушки, офицеры дали ему кличку Джар-Джар и отвезли к ветеринарам.

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