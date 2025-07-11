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Врач раскрыл, существует ли оптимальная поза для сна

Врач Кудинов: оптимальной позы для сна не существует
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Оптимальной позы для сна не существует. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил член Российского общества сомнологов Павел Кудинов. Он отметил, что у человека, например, могут быть проблемы с тазобедренным суставом, при которых ему нельзя спать на боку.

При этом специалист советует не спать на спине, поскольку существует риск возникновения храпа и остановки дыхания.

«Сон зависит не столько от позы, сколько от матраса, на котором человек спит. Он не должен быть жестким, в нем должны быть естественные изгибы, подбирать его стоит, ориентируясь на собственный вес и комфорт. Также стоит подбирать правильную подушку, исходя из мягкости матраса», — отметил Кудинов.

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков до этого объяснил, чем опасен хронический недосып. По его словам, недостаток полноценного отдыха может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта. Кроме того, происходит ослабление иммунной системы, что делает организм более уязвимым к инфекциям.

Ранее россиянам назвали главные здоровые привычки для качественного сна.

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