Россиянам объяснили, чем опасен хронический недосып

Врач Новиков: недосып может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний

Хронический недосып может привести к различным физическим проблемам, включая серьезные заболевания. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«Например, хронический недосып может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта, которые могут быть фатальными», — отметил специалист.

Кроме того, по его словам, из-за отсутствия достаточного отдыха происходит ослабление иммунной системы, что делает организм более уязвимым к инфекциям. Также могут начаться проблемы с метаболизмом, включая увеличение веса и риск развития диабета второго типа.

Что касается психологических проблем, недостаток сна может вызвать перепады настроения, депрессию, тревожные расстройства и снижение когнитивных функций, добавил Новиков.

Недавно американские ученые из Университета Джорджии выявили тревожную связь между качеством сна подростков и функционированием их мозга. Оказалось, что хронический недосып снижает эффективность нейронных связей в префронтальной коре — области, отвечающей за самоконтроль, принятие решений и эмоциональную регуляцию.

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