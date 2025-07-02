На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, чем опасен хронический недосып

Врач Новиков: недосып может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний
true
true
true
close
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Хронический недосып может привести к различным физическим проблемам, включая серьезные заболевания. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«Например, хронический недосып может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта, которые могут быть фатальными», — отметил специалист.

Кроме того, по его словам, из-за отсутствия достаточного отдыха происходит ослабление иммунной системы, что делает организм более уязвимым к инфекциям. Также могут начаться проблемы с метаболизмом, включая увеличение веса и риск развития диабета второго типа.

Что касается психологических проблем, недостаток сна может вызвать перепады настроения, депрессию, тревожные расстройства и снижение когнитивных функций, добавил Новиков.

Недавно американские ученые из Университета Джорджии выявили тревожную связь между качеством сна подростков и функционированием их мозга. Оказалось, что хронический недосып снижает эффективность нейронных связей в префронтальной коре — области, отвечающей за самоконтроль, принятие решений и эмоциональную регуляцию.

Ранее россиянам рассказали, в какое время, с точки зрения науки, лучшего всего просыпаться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами