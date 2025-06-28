Россиянам объяснили, почему нельзя нырять в воду после загара

Нырять в воду после долгого загара может быть опасно из-за резкого перепада температур и других рисков, предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.

В частности, по его словам, происходит резкий спазм сосудов и отток крови от мозга, что может привести к головокружению, потере сознания и временной потере ориентации (вплоть до обморока под водой). Особенно опасно нырять в воду после загара при гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях.

Кроме того, как предупредил специалист, из-за перепада температур могут возникнуть мышечные судороги. Если это произойдет на глубине, есть риск утонуть.

«Стоит также понимать, что ныряние после загара — это шок для кожи, которая воспалена после загара, даже если нет видимого покраснения. А холодная вода усиливает микротравмы, что приводит к шелушению и преждевременному старению. Кроме того, в морской воде соль дополнительно раздражает кожу», — добавил Вечтомов.

Чтобы ныряние в воду было безопасным, врач дал ряд советов. Во-первыз, постепенно охлаждайтесь – сначала зайдите по пояс, облейтесь водой. Избегайте ледяной воды (ниже +18°C) после длительного загара. Не ныряйте сразу после еды/алкоголя – это усиливает нагрузку на сосуды. Контролируйте время – первые 2-3 захода в воду должны быть короткими.

В заключение он отметил, что особенно опасно нырять, если: человек пил алкоголь, так как возрастает риск инсульта; есть проблемы с сердцем или давлением; загар длился более 1-2 часов без перерывов.

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