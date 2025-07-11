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Врач рассказала, как избежать ожога кожи из-за борщевика

Врач Скорогудаева: защита от солнца позволит избежать ожога кожи из-за борщевика
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Olha Solodenko/Shutterstock/FOTODOM

При контакте с соком борщевика важно уйти от солнца, чтобы не получить ожоги кожи. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

«Сок очень быстро проникает в клетки и резко увеличивает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. Поэтому, если вовремя не закрыть пораженные участки тела тканью, может появиться ожог», — сказала эксперт.

По ее словам, воздействие сока на кожу может длиться в течение длительного времени, при этом ускоряющих его выведение средств нет. Процесс восстановления минимально длится неделю, в течение этого времени пораженные участки важно прятать на солнце. Кроме того, после этого важно будет использовать солнцезащитный крем с SPF 50, добавила Скорогудаева.

В начале июля в Сергиево-Посадской больнице врачи спасли 40-летнего мужчину, который случайно выпил химикат от борщевика. Пациента в больницу доставила бригада скорой. С его слов, он работал на участке и отпил из бутылки с гербицидом, которая стояла рядом с бутылкой со сладкой газировкой. Пациенту провели эндоскопическое исследование, на которых обнаружили химический ожог пищевода и желудка.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина спрятался в кустах от дождя и получил тяжелые химические ожоги.

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