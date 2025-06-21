В Москве мужчина спрятался в кустах от дождя и получил тяжелые химические ожоги

В Москве мужчина попал в больницу после попытки спрятаться от дождя. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 60-летний местный житель попал под дождь и решил спрятаться от непогоды в зарослях недалеко от дома.

Спустя некоторое время он почувствовал боль. К этому моменту кожа на шее и руках покраснела, на ней появились волдыри. После визита к врачу выяснилось, что пострадавший получил тяжелые химические ожоги.

«Оказалось, что он сидел под зарослями коварного борщевика. Капли дождя, смешиваясь с ядовитым соком, стекали по его коже», – сообщается в публикации.

Мужчине оказали помощь.

До этого в Москве другой местный житель получил ожоги 80% тела во время работы на участке. Мужчина косил траву и не обратил внимания на то, что в ней был и борщевик.

Вечером кожа у пострадавшего стала чесаться, но он не придал этому значения. Жена отвезла его в больницу только на следующий день.

Ранее врач Александр Михайлов рассказал, как правильно лечить ожог от борщевика.