Двухлетнего ребенка, которого швырнули на пол в Шереметьево, выписали из больницы

SHOT: мальчика, которого швырнули об пол в Шереметьево, выписали из больницы

Двухлетнего мальчика, которого мужчина швырнул об пол в московском аэропорту Шереметьево, выписали из больницы. Ребенок уже может самостоятельно есть и немного говорит, пишет Telegram-канал SHOT.

«У Мохаммада восстановились эмоциональные реакции: он много играет с игрушками. Малыш ходит, свободно двигает руками. По словам медиков, к счастью, самые тяжелые прогнозы не оправдались, кроха быстро идет на поправку. Но пока конкретных сроков полной реабилитации нет», — сказано в сообщении.

Уточняется, что мальчик провел в медучреждении 19 дней. Ему провели терапию на восстановление структур нейронных связей, логопед восстановил функцию глотания. Теперь мальчику нужно активно ходить и общаться, пишет канал. Сроков завершения реабилитации не уточнили, однако отметили, что родители пострадавшего результатом довольны.

Мальчика вводили в медикаментозную кому после инцидента в аэропорту, который произошел 23 июня. Он прилетел вместе с матерью, но в какой-то момент она отвлеклась, чтобы взять коляску. Тем временем к ребенку подошел 31-летний мужчина, схватил и с размаху ударил головой о пол. Выяснилось, что мужчина находился под веществами.

Ранее отец пострадавшего в Шереметьево мальчика назвал обвиняемого сатаной.