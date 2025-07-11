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Россиян стали обманывать при помощи ложных инвестиций

«Известия»: россиян стали обманывать посулами дивидендов от продажи ресурсов
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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Жители России рискуют стать жертвами новой мошеннической схемы, которая построена на обещаниях щедрых дивидендов. Подробности приводят «Известия».

Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками компании «ГазИнвест» предлагают получить гражданам, рожденным в СССР, дивиденды от продажи природных ресурсов. Для этого необходимо оставить свое ФИО и контактные данные на одном из фейковых сайтов.

После того, как человек оставляет свои персональные данные на сайте, ему поступает звонок с другого номера и убеждает его в необходимости инвестировать свои средства. После этого доверчивый гражданин переводит свои денежные средства.

Недавно в пресс-службе банка ВТБ рассказали, что мошенники начали реализовывать новую схему обмана, в рамках которой вынуждают россиян оставлять свои накопления в почтовых ящиках.

Ранее юрист рассказала о схемах мошенничества при покупке путевок.

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