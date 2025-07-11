Россиян стали обманывать при помощи ложных инвестиций

Жители России рискуют стать жертвами новой мошеннической схемы, которая построена на обещаниях щедрых дивидендов. Подробности приводят «Известия».

Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками компании «ГазИнвест» предлагают получить гражданам, рожденным в СССР, дивиденды от продажи природных ресурсов. Для этого необходимо оставить свое ФИО и контактные данные на одном из фейковых сайтов.

После того, как человек оставляет свои персональные данные на сайте, ему поступает звонок с другого номера и убеждает его в необходимости инвестировать свои средства. После этого доверчивый гражданин переводит свои денежные средства.

Недавно в пресс-службе банка ВТБ рассказали, что мошенники начали реализовывать новую схему обмана, в рамках которой вынуждают россиян оставлять свои накопления в почтовых ящиках.

Ранее юрист рассказала о схемах мошенничества при покупке путевок.