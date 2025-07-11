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В Калининградской области произошел пожар на территории средневекового замка

МЧС РФ: в Калининградской области потушили пожар на территории замка XIII века
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Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в средневековом замке в поселке Некрасово, расположенном в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, на территории построенного в XIII веке замка Шаакен загорелось кафе. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров.

«Огнеборцы <...> вынесли из здания три газовых баллона, предотвратив угрозу взрыва», — говорится в заявлении.

Из него следует, что всего на место происшествия прибыли 26 сотрудников экстренных служб и семь единиц техники.

В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС РФ, подчеркнули в пресс-службе.

4 июля на острове Шикотан в Сахалинской области сгорела единственная церковь. Речь идет о храме Даниила Московского, расположенном в селе Малокурильское. Его построили в 2003 году на средства, предоставленные анонимным благотворителем. Сообщивший о происшествии Telegram-канал 112 уточнил, что пока неизвестно, будет ли религиозное учреждение восстановлено.

Ранее в Орловской области пожарные спасли кота из горящей квартиры.

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