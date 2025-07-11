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Потративший годы на поиск Атлантиды археолог считает, что нашел ее у побережья города

LADBible: руины мифической Атлантиды могут находиться у побережья Кадиса
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Michael Donnellan/YouTube

Археолог, потративший годы на поиски Атлантиды, считает, что нашел ее у побережья крупного города, пишет LADBible.

Новое исследование археолога Майкла Доннеллана предполагает, что древняя цивилизация Атлантида, считающаяся мифом, могла находиться на юге Испании, недалеко от побережья Кадиса. В ходе проекта международная команда учёных во главе с Майклом обнаружила следы древних каналов и строений, которые могут относиться к ранее неизвестной культуре, существовавшей несколько тысячелетий назад. Эти данные, как утверждают исследователи, совпадают с описаниями, данными Платоном, который впервые упомянул Атлантиду в своих диалогах.

«Мы видим структуры, которые сложно объяснить природными процессами. Это может быть доказательством существования развитой цивилизации, затерянной во времени», — заявил Доннеллан.

Хотя многие учёные остаются скептическими, новые данные уже вызвали широкий интерес со стороны научного сообщества и общественности.

Ранее сообщалось, что археологи пытаются найти легендарную Атлантиду песков.

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