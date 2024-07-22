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Археологи пытаются найти легендарную Атлантиду песков

Археологи продолжили поиски мифического арабского города Уабар

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Shutterstock

Античные историки Геродот и Птолемей писали о легендарном арабском городе Уабаре, известном также как «Атлантида песков». В течение многих лет современные исследователи пытались найти его и, кажется, им кое-что удалось, пишет РИА Новости.

Этот город также упоминается в сказаниях Шахерезады и даже в Коране.

Город Уабар находился в сердце пустыни Руб-эль-Хали на Аравийском полуострове, известной как «пустая четверть». Это одна из самых обширных, жарких и засушливых пустынь в мире.

Согласно легендам, в Уабаре царил прохладный климат, были водные и цветущие сады. Город был построен царем Шаддатом, правителем адитов — мифического племени людей-великанов. Уабар был известен как мегаполис благодаря своим торговым путям и ладанным лесам.

Однако судьба Уабара обернулась трагически. По легенде, пророк Худ был послан к адитам для проповеди о едином Боге, но жители города отвергли его учение. В ответ на их гордыню Аллах послал песчаную бурю, заметающую город и его обитателей.

Существует также научная версия, согласно которой город мог быть затоплен или ушел под землю. После этого земли Уабара были населены джиннами, а выживших жителей превратили в наснасов.

Несмотря на долгие годы, когда Уабар считался скорее легендой, американский режиссер-документалист Николас Клэпп обнаружил упоминания о городе в материалах английского исследователя Томаса Бертрама. Это вдохновило его на создание фильма о Древней Аравии и возможном существовании Уабара. Ему также однажды о нем рассказали бедуины.

В начале 1990-х годов, заключив сделку с NASA, он получил космические снимки желаемой области в пустыне Руб-эль-Хали. Оказалось, что пески этого района были пересечены древними караванными дорогами.

Режиссер сравнил древнюю карту Птолемея с современной и удивительным образом обнаружил их в значительной степени совпадающими. Более того, на старой карте он обнаружил точку под названием Omanum Emporium, где пересекались многие дороги. Именно туда он и отправился.

Через полгода его команда обнаружила засохший колодец Шиср. Раскопки под 12-метровым слоем песка привели к обнаружению монументальных руин: крепостных стен, остатков гигантских дворцов и небольших жилых домов. Однако возникла проблема: руины были датированы приблизительно XV веком нашей эры, в то время как Уабар был намного более древним.

Клэпп обратился за помощью к профессору археологии из Университета Миссури Юрису Зариньшу. Проведя дополнительные исследования, они выяснили, что под более поздними руинами находятся более древние. Предполагается, что в III-IV веках эти постройки были уничтожены мощным землетрясением. Это косвенно подтверждает гипотезу о том, что легендарный город мог уйти под землю.

Но еще один археолог рассказал, что более древние руины, это не сказочные дворцы, а простые бедные дома. Тем не менее археологи продолжают поиски Уабара.

Ранее ученые узнали еще одну причину уничтожения Помпей при извержении Везувия.

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