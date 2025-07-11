На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МЧС заявили об отсутствии пострадавших при пожаре на складе в Ростовской области

МЧС: пожар на складе в Семикаракорске локализовали
true
true
true
close
Николай Хижняк/РИА Новости

Пожарные локализовали возгорание в складском помещении в городе Семикаракорске Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

«В 11:51 мск пожар локализован на площади 890 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации огня задействовали 40 человек и 24 единицы техники, добавили в ведомстве.

Пожар в складском помещении в Семикаракорске начался утром 11 июля. Здание располагается рядом с торговым центром «Пирамида». Изначально в МЧС сообщили, что площадь огня составляла 300 квадратных метров, но пожар быстро разгорелся до 600 «квадратов».

Накануне специалисты ликвидировали пожар на территории Каменского лесничества в Ростовской области. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Курской области из-за удара БПЛА возник пожар в производственных помещениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами