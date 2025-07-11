В МЧС заявили об отсутствии пострадавших при пожаре на складе в Ростовской области

Пожарные локализовали возгорание в складском помещении в городе Семикаракорске Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

«В 11:51 мск пожар локализован на площади 890 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации огня задействовали 40 человек и 24 единицы техники, добавили в ведомстве.

Пожар в складском помещении в Семикаракорске начался утром 11 июля. Здание располагается рядом с торговым центром «Пирамида». Изначально в МЧС сообщили, что площадь огня составляла 300 квадратных метров, но пожар быстро разгорелся до 600 «квадратов».

Накануне специалисты ликвидировали пожар на территории Каменского лесничества в Ростовской области. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Курской области из-за удара БПЛА возник пожар в производственных помещениях.