В Смоленской области осудили мужчину, призывавшего уничтожать русских

ФСБ РФ: жителя Десногорска осудили на 2,5 года за призывы уничтожать русских

Жителя города Десногорска, расположенного в Смоленской области, приговорили к 2,5 года лишения свободы за радикальные призывы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По информации ведомства, мужчина регулярно предлагал расправиться над всем руководством России и активно выступал против проведения специальной военной операции на Украине. Более того, он призывал физически «уничтожать русских семьями».

В заявлении отмечается, что приговор жителю Десногорска вынес Второй западный окружной военный суд. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

«Также на три года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов», — добавили в ФСБ РФ.

В ведомстве уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу.

8 июля прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего адвоката, которого подозревают в публичных призывах к террористической деятельности. В отношении юриста было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, а обвинительное заключение было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее жителя Санкт-Петербурга арестовали за призывы к казни российских политиков.