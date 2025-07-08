В Калининградской области будут судить адвоката за публичные призывы к терроризму

Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение в отношении адвоката, которого подозревают в публичном призыве в мессенджере к террористической деятельности. Об этом сообщил официальный Telegram-канал прокуратуры региона.

По данным следствия, в октябре 2024 года мужчина публиковал в публичном чате комментарии, в содержании которых обнаружили призывы к совершению терактов.

«Заместитель прокурора области Роман Ерисковский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего адвоката адвокатской палаты Калининградской области», — говорится в сообщении.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. В ближайшее время оно вместе с обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга. По данным следствия, в период с декабря 2023 года по апрель текущего года подозреваемый публиковал со своей личной страницы комментарии, в которых он призывал к осуществлению террористической деятельности.

Ранее в Петербурге мужчину задержали за призывы к ударам по России.