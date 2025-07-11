Обвиняемый в госизмене россиянин пойдет под суд по трем статьям

В Томской области задержан местный житель, обвиняемый в подстрекательстве к государственной измене, содействии терроризму и публичных призывах к подобной деятельности. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Следствие установило, что подозреваемый активно пропагандировал идеи терроризма в Сети, а также призывал людей к насильственным действиям против представителей органов власти, агитировал их вступать в террористическую организацию, уточнили в ведомстве.



Обвиняемый признал вину в содеянном и пойдет под суд сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст.30, ч. 4 ст. 33, ст. 275 (Приготовление к подстрекательству к совершению государственной измены), ч. 1.1 ст. 205.1 (Содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст.205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В начале июля сотрудники УФСБ по Томской области задержали местного жителя, который фотографировал военные объекты региона и передавал материалы спецслужбам Украины.

Ранее ФСБ показала кадры задержания агентов СБУ, изготавливавших бомбы.