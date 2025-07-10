СК подтвердил обыски в четырех отделах полиции Ленобласти

Обыски, которые прошли в четырех отделах полиции во Всеволожском районе Ленобласти, связаны с расследованием уголовного дела о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, в июле 2024 года коммерсант выступил посредником в передаче взятки от предпринимателей, работающих в Ленобласти, сотрудникам полиции. Речь идет о сумме 154 тысяч рублей за общее покровительство коммерческой деятельности.

В ходе проведения следственных мероприятий по подозрению в совершении коррупционных преступлений были задержаны должностные лица из 87, 88, 97 и 128 отделов полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти. По местам их проживания и месту службы проводятся обыски, после которых подозреваемых доставят в следственный отдел для проведения дальнейших мероприятий.

10 июля Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что сотрудники УСБ и спецназа пришли с обысками сразу в четыре отдела полиции во Всеволожском районе Ленобласти. По данным издания, начальников этих отделов подозревают в получении взяток от бизнесменов из Азербайджана.

Уточняется, что предприниматели с 2023 года торговали контрабандным алкоголем и табаком, а также устраивали на работу иностранных граждан, «злостно нарушающих миграционное законодательство». Чтобы избежать проблем и проверок, бизнесмены давали взятки сотрудникам полиции.

Ранее силовики в Армении провели обыск в доме оппозиционера Манукяна.