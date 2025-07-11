В Сочи осудили бывшего врача, хранившего дома наркотики

Адлерский районный суд Сочи приговорил бывшего врача-нарколога Дмитрия Алексеева к 10,5 года лишения свободы, признав его виновным в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

По данным следствия, в прошлом Алексеев работал врачом-наркологом в частной клинике. В июне прошлого года он приобрел в интернете наркотические средства, которые хранил у себя дома и собирался продать. Однако сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ пресекли незаконную деятельность и провели обыск в квартире медика, изъяв запрещенные вещества.

«Ему (фигуранту — «Газета.Ru») назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10,5 года в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — говорится в публикации.

9 июля объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края сообщила, что во Владивостоке осудили лидера известной в городе рок-группы «Туманный стон» Леонида Штительмана. Мужчину приговорили к шести годам и двум месяцам лишения свободы за попытку незаконного сбыта наркотиков.

Ранее российского рэпера OG Buda оштрафовали за пропаганду наркотиков.