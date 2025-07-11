На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сочи осудили бывшего врача, хранившего дома наркотики

Суд в Сочи лишил свободы бывшего врача за попытку сбыта наркотиков
true
true
true
close
УФСБ России по Краснодарскому краю

Адлерский районный суд Сочи приговорил бывшего врача-нарколога Дмитрия Алексеева к 10,5 года лишения свободы, признав его виновным в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

По данным следствия, в прошлом Алексеев работал врачом-наркологом в частной клинике. В июне прошлого года он приобрел в интернете наркотические средства, которые хранил у себя дома и собирался продать. Однако сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ пресекли незаконную деятельность и провели обыск в квартире медика, изъяв запрещенные вещества.

«Ему (фигуранту — «Газета.Ru») назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10,5 года в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — говорится в публикации.

9 июля объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края сообщила, что во Владивостоке осудили лидера известной в городе рок-группы «Туманный стон» Леонида Штительмана. Мужчину приговорили к шести годам и двум месяцам лишения свободы за попытку незаконного сбыта наркотиков.

Ранее российского рэпера OG Buda оштрафовали за пропаганду наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами