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Москвичам спрогнозировали египетские ночи

Синоптик Вильфанд: в Москве ожидаются египетские ночи
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Москве продолжатся египетские ночи с высокими температурами воздуха, однако, постепенно показатели будут снижаться. Об этом НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, пока температура на семь-восемь градусов превышает норму, однако, в понедельник, 14 июля, она снизится и в среднем будет достигать только +27-28°C.

«Могут начаться небольшие осадки, они будут заметны во вторник. Постепенное понижение пройдет ближе к середине-концу следующей недели. Резкого похолодания не будет, но все начнет возвращаться к естественным значениям», — отметил Вильфанд.

В предстоящую субботу, 12 июля, ожидается жаркая малооблачная погода с температурой +32-35°C, в воскресенье столбики термометров опустятся до 30-32°C, возможны дожди.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что в начале следующей недели в Москве ожидаются мощные освежающие ливни. Он добавил, что в ночь на понедельник, 14 июля, ожидается +18°C…+21°C. Днем столбики термометров поднимутся до +26°C…+29°C. При этом во вторник, 15 июля, и среду, 16 июля, температура воздуха ночью составит +16°C…+19°C, а днем — +25°C…+28°C, отметил специалист.

Ранее метеоролог сравнила погоду в Москве, Сочи и Крыму.

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