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На Украине на фоне грозы произошло отключение света в сотнях населенных пунктов

«Укрэнерго»: 438 населенных пунктов страны оказались обесточены из-за непогоды
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Частичное или полное отключение света произошло в более чем 430 населенных пунктах на Украине на фоне неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Telegram-канале.

«Из-за грозы и шквалистого ветра <...> полностью или частично были обесточены 438 населенных пунктов в пяти областях», — говорится в заявлении.

Также представители компании призвали жителей страны пользоваться мощными электрическими приборами только в определенный промежуток времени. Речь идет о периоде с 10:00 до 15:00.

8 июля пресс-служба «Укрэнерго» сообщила об отключении света в 701 населенном пункте. Причиной послужила непогода — гроза, сильный дождь и шквалистый ветер.

29 июня в городе Дрогобыче, расположенном во Львовской области Украины, произошло частичное отключение света. Электроснабжение пропало из-за повреждения объекта промышленной инфраструктуры, на территории которого в результате взрывов начался масштабный пожар, рассказал глава Дрогобычской районной военной администрации Степан Кулиняк.

Ранее в Сумской области Украины без света остались более 20 тыс. абонентов.

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