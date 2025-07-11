Два волонтера прибыли на Камчатку для спасения детеныша косатки

Два волонтера из организации помощи морским животным «Друзья океана» прибыли на Камчатку, чтобы спасти детеныша косатки, запутавшегося в веревке. Об этом сообщает 360.ru.

Руководитель группы помощи морским животным «Друзья океана» Вячеслав Козлов и волонтер Павел Ткаченко уже покинули Петропавловск-Камчатский и отправились на мыс Зеленый. По их словам, местные жители оказались очень отзывчивыми и гостеприимными.

«Надеемся, что у нас все получится», — отметил Козлов.

Ткаченко добавил, что пока операция по спасению животного проходит хорошо. Он уточнил, что волонтеры доберутся до пункта назначения сегодня.

7 июля биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам FEROP Татьяна Ивкович сообщила, что на Камчатке ученые заметили в водах Авачинского залива совсем крошечного детеныша косатки, который попал в петлю пластиковой ленты или веревки — мусора, оставленного человеком. По ее словам, ученые встретили детеныша на мысе Шипунском вечером 4 июля и утром 5 июля в рейсе с катамараном «Косатка».

Ранее зоолог рассказала, как спасти попавшего в ловушку на Камчатке детеныша косатки.