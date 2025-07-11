На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два волонтера прибыли на Камчатку для спасения детеныша косатки

360.ru: волонтеры прибыли на Камчатку для спасения детеныша косатки
true
true
true
close
Joe Gaydos/UC Davis

Два волонтера из организации помощи морским животным «Друзья океана» прибыли на Камчатку, чтобы спасти детеныша косатки, запутавшегося в веревке. Об этом сообщает 360.ru.

Руководитель группы помощи морским животным «Друзья океана» Вячеслав Козлов и волонтер Павел Ткаченко уже покинули Петропавловск-Камчатский и отправились на мыс Зеленый. По их словам, местные жители оказались очень отзывчивыми и гостеприимными.

«Надеемся, что у нас все получится», — отметил Козлов.

Ткаченко добавил, что пока операция по спасению животного проходит хорошо. Он уточнил, что волонтеры доберутся до пункта назначения сегодня.

7 июля биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам FEROP Татьяна Ивкович сообщила, что на Камчатке ученые заметили в водах Авачинского залива совсем крошечного детеныша косатки, который попал в петлю пластиковой ленты или веревки — мусора, оставленного человеком. По ее словам, ученые встретили детеныша на мысе Шипунском вечером 4 июля и утром 5 июля в рейсе с катамараном «Косатка».

Ранее зоолог рассказала, как спасти попавшего в ловушку на Камчатке детеныша косатки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами