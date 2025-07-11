Россиянам рассказали о причинах сбоев в работе СБП

Атаки недоброжелателей и использование западного оборудования являются основными причинами сбоев, которые происходят в работе платежных систем. Об этом НСН рассказал руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко.

По его словам, на российские системы регулярно ведут атаки, чтобы вызвать недовольство населения, в том числе DDOS-атаки. Эксперт отметил, что сбои могут возникать и из-за действий обслуживающего персонала, который может случайно нажать не туда. Он добавил, что у россиян не должно быть паники по этому поводу.

«Все эти проблемы решаются даже не за недели и не за дни, а за какие-то пару часов. Я был на даче в выходные, интернета не было вообще, даже обычные люди в общих чатах спокойно относятся к тому, что иногда возникают ограничения, чтобы сбить с толку беспилотники. Такой стала реальность, но все починят, все восстановят, все будет работать», — заключил Пушко.

Накануне в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили, что скорость обработки операций по системе быстрых платежей (СБП) замедлилась в результате инцидента в работе провайдера.

Ранее МВД рассказало о схемах мошенничества через поддельные платежные платформы.