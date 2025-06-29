МВД рассказало о схемах мошенничества через поддельные платежные платформы

МВД: мошенники воруют данные через поддельные сайты и страницы СБП

В МВД России рассказали об основных способах мошенничества через поддельные платежные платформы. Сообщение приводит ТАСС.

По данным МВД, злоумышленники используют копии сайтов магазинов и поддельные страницы Службы быстрых платежей (СБП) для хищения данных и обмана пользователей.

Отмечается, что мошенники создают ресурсы, которые неотличимы от настоящих, с целью похищения платежных реквизитов. Также они используют поддельные формы СБП, включая ссылки и QR-коды, чтобы обмануть пользователей.

В мае зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выступил с инициативой обязать мобильных операторов бесплатно предоставлять услуги защиты от телефонных мошенников. Депутат считает, что операторы должны возвращать деньги гражданам, пострадавшим от злоумышленников по их вине.

Ранее обманутый мошенниками уралец обратился к «адвокату» и снова лишился денег.