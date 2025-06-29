На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВД рассказало о схемах мошенничества через поддельные платежные платформы

МВД: мошенники воруют данные через поддельные сайты и страницы СБП
close
Global Look Press

В МВД России рассказали об основных способах мошенничества через поддельные платежные платформы. Сообщение приводит ТАСС.

По данным МВД, злоумышленники используют копии сайтов магазинов и поддельные страницы Службы быстрых платежей (СБП) для хищения данных и обмана пользователей.

Отмечается, что мошенники создают ресурсы, которые неотличимы от настоящих, с целью похищения платежных реквизитов. Также они используют поддельные формы СБП, включая ссылки и QR-коды, чтобы обмануть пользователей.

В мае зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выступил с инициативой обязать мобильных операторов бесплатно предоставлять услуги защиты от телефонных мошенников. Депутат считает, что операторы должны возвращать деньги гражданам, пострадавшим от злоумышленников по их вине.

Ранее обманутый мошенниками уралец обратился к «адвокату» и снова лишился денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами