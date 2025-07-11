В Краснодарском крае задержаны члены экстремистской организации

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Краснодарскому краю пресекли на территории региона деятельность двух представителей экстремистской и запрещенной в России украинской организации «Аллатра». Об этом сообщили в управлении ведомства, передает ТАСС.

«Аллатра» была основана на Украине в 2011 году на базе идей религиозных культов.

По данным ФСБ, задержанные 1980 года рождения вовлекали жителей Кубани в деятельность организации, склоняли адептов к передаче им денег, которые отправляли в адрес центрального подразделения.

24 июня Верховный суд признал экстремистской и постановил запретить на территории России организацию «Аллатра». В Генпрокуратуре заявили, что представители движения на территории страны получают указания от украинских кураторов наладить контакты с оппозиционерами и проведении акций по дискредитации политики властей РФ.

Накануне сообщалось, что жительницу Кировской области обвинили в финансировании экстремистов. Россиянка перечисляла средства запрещенной организации в период с августа 2021 года по февраль 2022 года.

Ранее суд обнаружил признаки экстремизма в песне «Zа наших» группы Silver Machine.