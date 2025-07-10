Жительницу Кировской области обвинили в финансировании экстремистов

Следственный комитет Кировской области сообщил о возбуждении уголовного дела о финансировании экстремистской организации в отношении жительницы региона. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, женщина ежемесячно финансировала признанную экстремистской организацию в период с августа 2021 года по февраль 2022 года. Расследование уголовного дела уже завершено.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России. Финансирование организации было пресечено. Сейчас фигурантке 34 года. Судьба женщины не раскрывается, была ли она задержана — неизвестно. Сейчас ее дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Нальчике задержали девушку по подозрению в финансировании экстремистской организации.

Как сообщили в ведомстве, женщина в течение некоторого времени регулярно переводила деньги экстремистам, зная о противоправном статусе организации. Всего было зафиксировано 16 подобных транзакций.

Ранее суд обнаружил признаки экстремизма в песне «Zа наших» группы Silver Machine.