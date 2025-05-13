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Суд обнаружил признаки экстремизма в песне «Zа наших» группы Silver Machine

В Петербурге оштрафован солист группы Silver Machine за песню «Zа наших»
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Shutterstock

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал солиста группы Silver Machine Алексея Сидорова виновным по статье об экстремизме за песню «Zа наших». Об этом пишет официальный Telegram-канал судов Санкт-Петербурга.

Согласно экспертному заключению, музыкальная композиция представляет собой сатиру с элементами сарказма, однако многозначность текста может быть воспринята как призыв к насильственным, в том числе террористическим, действиям.

Известно, что артист является участником леворадикального объединения «Рабочая власть».

Суд признал мужчину виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил ему штраф в размере 20 000 рублей.

До этого депутат Госдумы Амир Хамитов призвал Роскомнадзор пресечь распространение нового альбома рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом). По его мнению, творчество музыканта необходимо проверить на предмет присутствия в нем признаков экстремизма и оправдания терроризма.

Ранее постер с актером Данилой Козловским заблюрили в «Реальных пацанах».

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