Россияне ответили, принимают ли они БАДы

Почти половина (43%) россиян принимают биологически активные добавки (БАДы), причем без назначения врача. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 4,5 тыс. человек.

Они уточнили, что делают такие покупки по совету знакомых или ориентируются на отзывы в интернете.

«Регулярно всей семьей пропиваем БАДы. Принимаем уже более 20 лет, сами экспериментируем, покупаем разные. И не болеем почти», — поделилась участница опроса.

14% опрошенных ответили, что принимают БАДы по рекомендации врача и не занимаются самолечением. 42% россиян сообщили, что не принимают такие препараты, потому что не верят в их эффективность. По их словам, лучше просто сбалансированно питаться, чтобы получать необходимую пользу.

«Зачем лишний раз принимать химию, когда достаточно есть фрукты, овощи, мясо, рыбу, орехи и зелень! Зачем гробить почки и печень?», — отметила участница опроса.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов до этого говорил, что в России с 1 сентября врачи смогут назначать пациентам биологически активные добавки только из перечня Минздрава РФ и при наличии у них медицинских показаний к применению.

Ранее сообщалось, что в России увеличился объем поставок БАДов в аптеки.