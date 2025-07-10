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В ГД рассказали об изменении порядка назначения БАД

Депутат Леонов: врачи смогут назначать БАД только из перечня Минздрава
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В России с 1 сентября врачи смогут назначать пациентам биологически активные добавки (БАД) только из перечня Минздрава РФ и при наличии у них медицинских показаний к применению. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, перечень БАД будет утверждать Минздрав при согласовании с Роспотребнадзором. Это должно позволить исключить из обращения потенциально опасные добавки, которые содержат вредные вещества или не соответствуют заявленным характеристикам.

Депутат подчеркнул, что врачи, руководствуясь профессиональными знаниями и опытом, смогут рекомендовать пациентам проверенные препараты.

До этого сообщалось, что объем поставок БАД в российские аптеки вырос с 2020 года в 1,4 раза, достигнув 452,6 млн упаковок.

По информации аптек, рост объема поставок добавок связан со спросом со стороны покупателей. Россияне стали чаще интересоваться здоровым образом жизни, в связи с чем чаще покупают различные добавки, отметили участники рынка.

Ранее врач призвала не пить БАД и витамины без врачебного контроля.

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