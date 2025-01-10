Собянин рассказал о строительстве 40 станций метро в Москве к 2030 году

Около 40 новых станций метро построят в Москве к 2030 году, из них восемь были открыты для пассажиров в 2024 году. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

«На карте московского метро появилась новая Троицкая линия, а на Сокольнической ветке добавилась еще одна станция», — написал он.

В 2025 году откроется участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Новаторской». Он будет состоять из четырех станций: «ЗИЛ» и «Крымская» с пересадками на МЦК, «Академическая» с пересадкой на Калужско-Рижскую линию и «Вавиловская».

Продолжится строительство Рублево-Архангельской линии метро. Первые станции откроются в 2026 году.

До этого Собянин заявил, что с 2010 года в Москве была создана мощная транспортная инфраструктура. По его словам, по сравнению с другими крупными городами мира Москва была позади в использовании пространства и качестве городской среды.

Ранее Собянин рассказал о планах строительства новых линий метро.