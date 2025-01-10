Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собянин рассказал о строительстве 40 станций метро в Москве к 2030 году

Собянин пообещал открыть 40 новых станций метро в Москве к 2030 году
close
Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Около 40 новых станций метро построят в Москве к 2030 году, из них восемь были открыты для пассажиров в 2024 году. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

«На карте московского метро появилась новая Троицкая линия, а на Сокольнической ветке добавилась еще одна станция», — написал он.

В 2025 году откроется участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Новаторской». Он будет состоять из четырех станций: «ЗИЛ» и «Крымская» с пересадками на МЦК, «Академическая» с пересадкой на Калужско-Рижскую линию и «Вавиловская».

Продолжится строительство Рублево-Архангельской линии метро. Первые станции откроются в 2026 году.

До этого Собянин заявил, что с 2010 года в Москве была создана мощная транспортная инфраструктура. По его словам, по сравнению с другими крупными городами мира Москва была позади в использовании пространства и качестве городской среды.

Ранее Собянин рассказал о планах строительства новых линий метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами