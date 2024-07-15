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Собянин дал старт строительству новой станции на Кольцевой линии метро

Собянин объявил о начале строительства станции «Достоевская» Кольцевой линии метро

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале строительства станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. Об этом сообщило агентство «Москва».

Будущая станция расположится между «Проспектом Мира» и «Новослободской». Ее проект был готов еще в 1950-е годы, но из-за сложности реализации строительство откладывали. Сейчас для строительства станции рабочим предстоит проложить запасные тоннели, организовать станцию и соединить ветку с Люблинско-Дмитровской линией метро.

«И все это под землей, практически в ручном режиме должно быть построено. Тем не менее, мы решились на этот проект, и с этого дня активная работа над этим проектом возобновляется», — подчеркнул Собянин.

Глава города отметил, что работы займут около четырех-пяти лет. Ее открытие позволит снять до 20% процентов нагрузки со станции «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий.

3 июня завершилось формирование городского вокзала Кутузовская, который объединил МЦД, МЦК и Филевскую линию метро. На его территории открыли пешеходную галерею длиной 160 метров, которая позволит сэкономить время пересадки.

Сейчас в столице реализуется программа, которая к 2023 году свяжет Москву и область рельсовыми артериями, формируя единую сеть для поездок. Как этот проект повлияет на жизнь города — в материале «Газеты.Ru».

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