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Кинологи объяснили, как приучить собак легче переносить одиночество

Pravda.Ru: безопасное пространство поможет приучить собак переносить одиночество
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SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Собак следует приучать к тому, что они будут оставаться одни, чтобы они легче переносили одиночество. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных кинологов.

Они советуют обустроить для питомца безопасное и комфортное пространство, например, отдельную комнату или клетку, где он сможет расслабиться.

«Когда вы приходите домой, вы хотите, чтобы это было радостное событие, но сохраняйте спокойствие, и они будут копировать ваше поведение», — отметили эксперты.

Чтобы подготовить животное к одиночеству, стоит постепенно увеличивать время отсутствия, тренировать навык «спокойного бездействия», когда вы дома, но не общаетесь с собакой, а также не драматизировать уход и возвращение.

Исследователи Женевского университета до этого выяснили, что владельцы кошек и собак стареют медленнее других людей. Ученые проводили исследование среди европейцев на протяжении 18 лет и отслеживали корреляции между развитием деменции у людей старше 50 лет и наличием у них питомцев. Возглавляла исследовательскую группу психолог Адриана Ростекова.

Ранее ветеринары предупредили об опасности кукурузных початков для собак.

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